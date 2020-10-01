Число жертв пожаров в Луганской области выросло

В результате пожаров в Луганской области жертвами стали уже 6 человек. 12 человек были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай в эфире "Украина 24".

По ее словам, в настоящее время горели 32 населенных пункта. Сейчас идет локализация 64 очагов пожара.

"Есть шесть жителей, погибших в результате пожара. 12 местных жителей были госпитализированы", - сообщила Погукай.

Она добавила, что пожары не утихают. Процесс тушения огня усложняет очень сильный ветер.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате пожаров в Луганской области повреждены 250 домов в восьми населенных пунктах. Эвакуировали уже 120 человек.

Также сообщалось, что правительство выделит средства для помощи пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули вечером 30 сентября. Правоохранители открыли уже 7 уголовных дел из-за пожаров в Луганской области.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранителям и спасателям не хватает технических средств для тушения таких масштабных пожаров.