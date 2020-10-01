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Кабмин выделит помощь пострадавшим из-за пожаров в Луганской области

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство выделит средства для помощи пострадавшим в результате масштабных пожаров в Луганской области. Средства будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, сейчас еще устанавливается сумма ущерба в результате пожаров.

"Ожидаем оперативных расчетов от Луганской областной военно-гражданской администрации и ГСЧС. Сейчас важно как можно быстрее помочь людям", - написал Шмыгаль.

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Ситуацию по тушению лесного пожара в Луганской области сегодня рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули вечером 30 сентября. В результате пожаров уже погибли 5 человек, 10 - госпитализированы.

Как писало РБК-Украина, правоохранители открыли уже 7 уголовных дел из-за пожаров в Луганской области.

Также сообщалось, что пожары несут угрозу 22 населенным пунктам Луганской области. Сейчас огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

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