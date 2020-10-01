Жертвами пожаров в Луганской области уже стали пять человек

В Луганской области в результате масштабных пожаров погибли уже пять человек. Еще 10 человек госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего в течение суток в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82, продолжается тушение еще 64 пожаров. При этом огонь быстро распространяется в связи с сильным ветром.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - сообщили в МВД.

Ранее РБК-Украина писало, что в связи с пожарами в Луганской области правоохранители открыли 7 уголовных дел. При этом у президента Владимира Зеленского потребовали установить причины такого масштабного распространения огня.

Отметим, пожары в Луганской области вспыхнули вечером 30 сентября. По информации штаба операции Объединенных сил, причиной возгорания стали обстрелы боевиков с применением трассирующих пуль.

Также сообщалось, что пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов.