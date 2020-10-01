ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов

Новина українською → Луганская область, Четверг 01 октября 2020 08:29
Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов Фото: пожар в Луганской области (dsns)
Автор: Анастасия Рокитна

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили об угрозе для 22 населенных пунктов из-за пожара в Луганской области. Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за ветра произошло распространение огня.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники.

В результате пожаров погибли 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. Уже эвакуированы 120 человек.

Фото: пожар в Луганской области (dsns)

Ранее сообщалось, что ситуация в Луганской области очень сложная. Пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров за сутки.

Напомним, из-за ветра была угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Ночью сообщалось о трех погибших в результате пожара в Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия пожар пункт пропуска Луганск
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом