Пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили об угрозе для 22 населенных пунктов из-за пожара в Луганской области. Огонь тушат в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за ветра произошло распространение огня.

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники.

В результате пожаров погибли 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. Уже эвакуированы 120 человек.

Фото: пожар в Луганской области (dsns)

Ранее сообщалось, что ситуация в Луганской области очень сложная. Пожар распространился почти на 10 тысяч гектаров за сутки.

Напомним, из-за ветра была угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

Ночью сообщалось о трех погибших в результате пожара в Луганской области.