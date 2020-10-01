Кабмін виділить допомогу постраждалим від пожеж у Луганській області

Уряд виділить кошти для допомоги постраждалим в результаті масштабних пожеж у Луганській області. Кошти будуть виділені з резервного фонду держбюджету.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
За його словами, зараз встановлюється сума збитку в результаті пожеж.
"Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації і ДСНС. Зараз важливо якомога швидше допомогти людям", - написав Шмигаль.
Ситуацію з гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ та НС.
Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. Внаслідок пожеж вже загинуло 5 осіб, 10 - госпіталізовано.
Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ через пожежі в Луганській області.
Також повідомлялося, що пожежі несуть загрозу 22 населеним пунктам Луганської області. Зараз вогонь гасять у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.