Бои в Карабахе продолжаются, стреляют из артиллерии

Бои между Арменией и Азербайджаном длятся уже пятый день. Азербайджанская сторона заявляет об обстреле из артиллерии.

Об этом сообщает APA.

ерьезно повреждены 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

В свою очередь, в Армении заявили о стабильной напряженности на линии соприкосновения в Карабахе.

"Сегодня ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность… По состоянию на данный момент, она сохраняется по всем направлениям линии соприкосновения... Оперативно-тактическая обстановка не изменилась", - говорится в сообщении.

Напомним, Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе.

Отметим, что лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.