Бої в Карабасі тривають, стріляють з артилерії

Бої між Вірменією і Азербайджаном тривають вже п'ятий день. Азербайджанська сторона заявляє про обстріл з артилерії.
Про це повідомляє APA.
ерйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів.
У свою чергу, у Вірменії заявили про стабільну напругу на лінії зіткнення в Карабасі.
"Сьогодні вночі на арцахсько-азербайджанській лінії зіткнення зберігалася відносно стабільна напруженість... Станом на даний момент, вона зберігається за всіма напрямами лінії зіткнення... Оперативно-тактична обстановка не змінилася", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Алієв назвав умову припинення боїв у Нагірному Карабасі.
Зазначимо, що лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.