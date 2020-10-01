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Бої в Карабасі тривають, стріляють з артилерії

Автор: Анастасия Рокитна

Бої між Вірменією і Азербайджаном тривають вже п'ятий день. Азербайджанська сторона заявляє про обстріл з артилерії.

Про це повідомляє APA.

ерйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів.

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У свою чергу, у Вірменії заявили про стабільну напругу на лінії зіткнення в Карабасі.

"Сьогодні вночі на арцахсько-азербайджанській лінії зіткнення зберігалася відносно стабільна напруженість... Станом на даний момент, вона зберігається за всіма напрямами лінії зіткнення... Оперативно-тактична обстановка не змінилася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Алієв назвав умову припинення боїв у Нагірному Карабасі.

Зазначимо, що лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

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