Аваков о пожарах в Луганской области: нам не хватает технических возможностей

В Луганской области произошел масштабный лесной пожар. Правоохранительные сили, вместе со спасателями, стянуты для тушения пожара.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире одного из украинских телеканалов.

Аваков рассказал, что все силы сброшены на место тушения пожаров.

"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", - заявил он.

Напомним, в ООС назвали причину пожаров в Луганской области.

Отметим, лесные пожары произошли в Луганской области вчера вечером. За сутки площа пожара охватила 10 тысяч гектаров. Более 10 пострадавших. Более 1,2 тысячи спасателей пытаются потушить огонь.

Напомним, пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов.

Отметим, в Луганской области сейчас ситуация очень сложная.