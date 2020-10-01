У Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области

В Офисе украинского президента отреагировали на пожары в Луганской области. У Зеленского требуют установить причины такого масштабного распространения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В Офисе президента отметили, что будет учтена информация о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться боевиками. В результате которых мог произойти пожар.

"Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня", - говорится в заявлении.

У Зеленского призывают правительство к быстрому оказанию помощи пострадавшим.

Также в ОП призывают нардепов к обсуждению утверждения проекта государственного бюджета Украины на 2021 год и учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства.

Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов.

Отметим, в Луганской области сейчас ситуация очень сложная.