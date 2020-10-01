Аваков про пожежі в Луганській області: нам не вистачає технічних можливостей

В Луганській області сталася масштабна лісова пожежа. Правоохоронні сили, разом з рятувальниками, стягнуті для гасіння пожежі.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі одного з українських телеканалів.
Аваков розповів, що всі сили скинуті на місце гасіння пожеж.
"Правда в тому, що нам не вистачає технічних можливостей. І ми ще влітку звернулися до парламенту", - заявив він.
Нагадаємо, в ООС назвали причину пожеж в Луганській області.
Зазначимо, лісові пожежі сталися в Луганській області вчора ввечері. За добу площа пожежі охопила 10 тисяч гектарів. Більше 10 постраждалих. Понад 1,2 тисячі рятувальників намагаються загасити вогонь.
Нагадаємо, пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.
Зазначимо, в Луганській області зараз ситуація дуже складна.