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В Армении назвали условие для переговоров по Нагорному Карабаху

Автор: Дмитрий Левицкий

Первоочередной задачей Армении является остановка внешней агрессии и защита населения Нагорного Карабаха. Только после прекращения агрессии можно будет говорить о начале переговоров с Азербайджаном.

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Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Нагорного Карабаха не отступит", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе случилось обострение в конфликте Армении и Азербайджана. Азербайджанская армия перешла в контрнаступление в Нагорном Карабахе, беря под контроль оккупированные Арменией населенные пункты. Бои между сторонами конфликта продолжаются до сих пор.

Сегодня в интервью телеканалу Al Jazeera президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также Алиев подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе нужно решить прямо сейчас, ведь Азербайджан не собирается ждать мирного урегулирования еще 30 лет.

Кроме того, Министерство обороны Армении заявило сегодня об остановке наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины переговорыАрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян