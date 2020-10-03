У Вірменії назвали умову для переговорів щодо Нагірного Карабаху

Першочерговим завданням Вірменії є зупинка зовнішньої агресії та захист населення Нагірного Карабаху. Тільки після припинення агресії можна буде говорити про початок переговорів з Азербайджаном.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці у Facebook.

"У нинішній ситуації широкомасштабної агресії можу з упевненістю сказати, що народ Нагірного Карабаху не відступить", - наголосив він.

Нагадаємо, минулого тижня сталося загострення у конфлікті Вірменії та Азербайджану. Азербайджанська армія перейшла в контрнаступ в Нагірному Карабасі, беручи під контроль окуповані Вірменією населені пункти. Бої між сторонами конфлікту досі тривають.

Сьогодні в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умову для припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Також Алієв наголосив, що конфлікт в Нагірному Карабасі потрібно вирішити просто зараз, адже Азербайджан не збирається чекати мирного врегулювання ще 30 років.

Крім того, Міністерство оборони Вірменії заявило сьогодні про зупинку наступу азербайджанської армії в Нагірному Карабасі.