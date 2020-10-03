Наступление Азербайджана в Карабахе остановлено, - минобороны Армении

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено. На большинстве участков идут ожесточенные бои.

Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, вооруженным формированиям непризнанного Нагорного Карабаха удалось остановить широкомасштабную атаку Азербайджана.

"На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", - добавила Степанян.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия запретила транзит военных грузов в Армению и Азербайджан. Выдачу специальных разрешений приостановили в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, запрет распространяется на сухопутный и воздушный транзит.

Ранее также Министерство обороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники армянской армии. Сообщается, что потери Еревана составляют до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских орудий, реактивных гранатометов, минометов, 38 средств ПВО и так далее.