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Алиев о Нагорном Карабахе: у нас нет времени ждать еще 30 лет

Новина українською → Баку, Суббота 03 октября 2020 10:09
Алиев о Нагорном Карабахе: у нас нет времени ждать еще 30 лет Фото: Ильхам Алиев (flickr com worldeconomicforum)
Автор: РБК-Украина

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. У Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации еще 30 лет.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает его пресс-служба.

По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.

"Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - отметил Алиев.

Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", - добавил Алиев.

Напомним, ранее Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан утром 3 октября снова перешел в наступление в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что Минская группа ОБСЕ запросила прекращение огня для эвакуации тел погибших военных.

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