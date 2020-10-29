У Зеленского прогнозируют замену судей КСУ

В Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений по декларированию. У Зеленского считают, что своими решениями суд дискредитировал себя.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Так, на вопрос РБК-Украина, возможна ли замена судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".
"Потому что даже если поменять нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.
Подоляк отметил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен двумя предыдущими президентами.
"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего", - добавил советник главы ОП.
Отметим, что согласно украинскому законодательству, судья КСУ может быть уволенным, в случае:
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.