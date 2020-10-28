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КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов

Новина українською → Украина, Среда 28 октября 2020 17:52
КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов Фото: декларация (kdka.org.ua)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Такие полномочия ведомства КСУ признал не соответствующими Основному закону.

Об этом гласит текст решения суда.

"КСУ приходит выводу о неконституционности отдельных положений закона №1700, касающихся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно... особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления; контроля и проверки деклараций", - указано в тексте решения.

В решении суд подчеркивает, что любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. функционирования и деятельности судов и судей должны реализовываться только органами судебной власти и исключать создание таких органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти.

"Признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными)... статьи 48-51 закона Украины "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года №1700", - сказано в документе.

В статье 48 этого закона говорится о контроле и проверке деклараций, статья 49 предусматривает установление своевременности представления деклараций, статья 50 - о полной проверке деклараций, а статья 51 посвящена мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Напомним, появился текст решения Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании. Накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Как писало РБК-Украина, НАПК заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения КСУ против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

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