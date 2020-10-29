Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В ОП отметили, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются повлиять на борьбу с коррупцией и прозрачностью в государственном управлении.

"Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения", - сообщили в Офисе президента.

Планируется наработка необходимых законопроектов, которые будут предотвращать возникновение кризисных ситуаций. Такие законопроекты будут внесены в Верховную раду и определены как неотложные.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся более общественно опасными", - заявил Зеленский.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Также сообщалось, что КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Как писало РБК-Украина, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.