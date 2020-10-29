У Зеленского прогнозируют замену судей КСУ

В Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений по декларированию. У Зеленского считают, что своими решениями суд дискредитировал себя.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так, на вопрос РБК-Украина, возможна ли замена судей Конституционного суда, Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Потому что даже если поменять нормативную базу работы суда, то он себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.

Подоляк отметил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен двумя предыдущими президентами.

"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего", - добавил советник главы ОП.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, судья КСУ может быть уволенным, в случае:

окончания срока назначения;

достижения им 60-летнего возраста;

невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья;

нарушения требований относительно несовместимости;

нарушения присяги;

вступления в законную силу обвинительного приговора в его отношении;

прекращения его гражданства;

признание его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

подачи судьей заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.