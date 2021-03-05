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Семья Коломойского тоже попала под санкции США

Новина українською → Вашингтон, Пятница 05 марта 2021 15:22
Семья Коломойского тоже попала под санкции США Фото: Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки, помимо бизнесмена Игоря Коломойского, ввели санкции против членов его семьи. Соответственно, ближайшим родственникам запретили въезд в США.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Государственного департамента.

"… я публично объявляю (санкции, - ред.) против следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского", - заявил Блинкен.

По его словам, это решение лишает их права на въезд в США.

Напомним, сегодня стало известно, что США вводят санкции против Коломойского за причастность к коррупции в Украине. В заявлении Бликена говорится, что бизнесмен "подрывал верховенство закона и веру общества в демократические институты", когда был главной Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

Отметим, американские правоохранительные органы также подозревают Коломойского в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в США. По данным прокуратуры, в период с 2008 по 2016 год Коломойский получил мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых отмывал через счета подставных компаний в кипрском офисе "ПриватБанка". Далее эти деньги легализовывались в США.

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