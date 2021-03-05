Семья Коломойского тоже попала под санкции США

Соединенные Штаты Америки, помимо бизнесмена Игоря Коломойского, ввели санкции против членов его семьи. Соответственно, ближайшим родственникам запретили въезд в США.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Государственного департамента .

"… я публично объявляю (санкции, - ред.) против следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского", - заявил Блинкен.

По его словам, это решение лишает их права на въезд в США.