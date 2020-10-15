У Зеленского назвали пять возможных вопросов всеукраинского опроса

В Офисе президента Украины назвали все пять вопросов, которые планируют вынести на всеукраинский опрос 25 октября. При этом список является не окончательным, вопросы еще обсуждаются.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Так, на всеукраинский опрос планируют вынести следующие вопросы:
Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.
Ранее Зеленский назвал два первых вопроса всеукраинского опроса. Ими стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.