У Зеленского объяснили необходимость свободной экономической зоны на Донбассе

В Офисе президента заявили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы реинтеграции. Поэтому об этом решили спросить на всеукраинском опросе.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

У Зеленского считают, что этот вопрос сможет обеспечить возможность укоренения эффективной реинтеграционной модели, которая объединяет регион, делает его привлекательным для бизнеса и восстанавливает инфраструктуру.

"Исходим именно с той мотивации, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в ОП заявили об осознании влияния пропагады на людей, которые живут неподалеку линии разграничения. Также до деоккупации сохраняется риск эскалации.

"Соответственно, привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов. Один из них - будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

Подробнее об этой инициативе читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".