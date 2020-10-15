Зеленский назвал второй вопрос всеукраинского опроса

Президент Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будут задавать украинцам на всеукраинском опросе в день местных выборов 25 октября. Он будет касаться создания экономической зоны на Донбассе.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Мы обещали решать все важные вопросы вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны", - сказал Зеленский.

Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе! Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 15 жовтня 2020 р.

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Вчера Зеленский сообщил, что первым вопросом будет, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Ранее РБК-Украина писало, что на всеукраинский опрос могут вынести вопрос об уменьшении избирательного возраста до 16 лет.

Подробнее об инициативе президента читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".