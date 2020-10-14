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Пожизненное за коррупцию: Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса

Новина українською → Киев, Среда 14 октября 2020 14:12
Пожизненное за коррупцию: Зеленский назвал первый пункт всенародного опроса Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На всенародном опросе 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Всего будет пять вопросов.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", - отметил Зеленский.

Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Приходь 25 жовтня на виборчу дільницю та вирішуй!

Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 14 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что всенародный опрос не может быть репетицией референдума и не будет профинансирован за счет государственных средств.

Подробнее об инициативе президента читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

В частности, в Офисе президента рассматривают проведение опроса в форме экзитпола, когда волонтеры в палатках возле избирательных участков предложат людям заполнить анкеты с пятью вопросами и вариантами ответов "да"/"нет". Ожидается, что будет напечатано 5 млн бюллетеней.

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