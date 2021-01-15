У Зеленского недовольны переговорами Степанова по вакцине, - источник

В команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны переговорным процессом министра здравоохранения Максима Степанова по поводу вакцин от коронавируса. В этот процесс активно включился Офис президента.

Об этом сообщил источник РБК-Украина, говорится в материале "Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19".

Собеседник издания сообщил, что компании Pfizer и Moderna восемь месяцев ожидали каких-либо запросов от Минздрава.

"С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это осложняет переговоры из-за политической составляющей", - сказал источник.

Сейчас ОП подключился к процессу переговоров, всем украинским послам поручили вести переговоры.

"Также сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой", - добавил источник.

Профильный заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила изданию, что вопросом поставки вакцины в Украину занимаются на разных уровнях, в том числе и в ОП.

Такие разговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии. К переговорному процессу также привлечены вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и украинские посольства, добавила Соколовская.

Напомним, в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" заявили, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.

Отметим, Максим Степанов подтвердил, что Украина будет покупать COVID-вакцины через Crown Agents.