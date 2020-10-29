На СНБО рассмотрят два сценария решения ситуации с Конституционным судом

На сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины будут рассмотрены два сценария решения ситуации с Конституционным судом. Один предусматривает внесение законопроектов для возобновления работы системы е-декларирования, второй - регулирование работы КСУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что президент может внести пакет законопроектов, которые смогут сразу же реанимировать положения электронного декларирования. Также возможен вариант с реформированием работы КСУ.

"Есть два сценария. Первый - это целый пакет законопроектов, который президент быстро внесет в парламент после решения СНБО. Второй – это оценка деятельности Конституционного суда и попытка отрегулировать его работу, чтобы он не позволял себе подобные политические эксцессы. Возможно парламенту будут предложены несколько направлений реформирования Конституционного суда", - сказал Подоляк.

Также он допустил, что ситуация с решениями по антикоррупционным органам может привести к замене в составе судей КСУ.

Напомним, в среду стало известно, что КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. После этого вечером НАПК закрыло доступ к электронным декларациям.