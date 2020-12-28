КСУ о возможном отстранении Тупицкого: будет противоречить Конституции

Конституционный суд Украины отреагировал на информацию о возможном обращении Офиса генпрокурора к президенту с просьбой отстранить главу суда Александра Тупицкого. В суде утверждают, что это будет противоречить Конституции.

Об этом говорится в заявлении КСУ на странице в Facebook.

Как отмечают в суде, статьей 149-1 Конституции определен перечень оснований для прекращения полномочий судьи КСУ и увольнения его с должности.

Уволить судью КСУ можно в случае:

окончания срока полномочий;

достижения им 70 лет;

прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу обвинительного приговора в его отношении за совершение им преступления;

его смерти.

Отстранить судью КСУ можно в случае неспособности исполнять полномочия по состоянию здоровья, нарушения им требований по несовместимости, совершения существенного дисциплинарного проступка или пренебрежения своими обязанностями, подачи им заявления об отставке или увольнении.

Решение об увольнении или прекращении полномочий судьи, как отмечают в КСУ, принимают судьи КСУ. Для увольнения судьи КСУ нужно минимум 12 голосов "За".

Как отмечают в КСУ, назначенные президентом судьи не могут быть отстранены от должности в соответствии с положениями части 2 статьи 154 УПК Украины, поскольку это будет противоречить Конституции.

"Следовательно решение вопроса об отстранении от должности судьи КСУ, главы суда и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства противоречит статье 149-1 Конституции", - заявили в суде.

Напомним, сегодня источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал о планах Офиса генпрокурора направить в ОП ходатайство с просьбой отстранить Тупицкого от должности главы КСУ.

Как известно, Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора. Ему готовили подозрение в рамках уголовного дела, открытого еще в 2013 году, более подробно в материале РБК-Украина.