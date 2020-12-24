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Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря.

Об этом говорится на сайте Рады.

Президент подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Ранее парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Отметим, украинская делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. Считают это позитивным шагом.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.

В материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО" говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.

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