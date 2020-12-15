ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Продление особого статуса Донбасса поможет урегулировать ситуацию на Востоке, - ТКГ

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 12:16
Продление особого статуса Донбасса поможет урегулировать ситуацию на Востоке, - ТКГ Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинская делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. Считают это позитивным шагом.

Об этом сообщает пресс-служба делегации.

В заявлении говорится, что если бы этот законопроект не приняли, то Россия начала бы обвинять Украину в срыве мирного урегулирования и подрыве переговорного процесса.

"Принятие законопроекта в качестве закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Верховная рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продолении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс ООС
NEWS
Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Протест в Киеве: митингующие пришли под Офис президента и зажгли фаеры
DAILY
Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19