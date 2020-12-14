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Закон о продлении статуса ОРДЛО не будут менять перед голосованием, - Разумков

Новина українською → Украина, Понедельник 14 декабря 2020 13:48
Закон о продлении статуса ОРДЛО не будут менять перед голосованием, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продлении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием. Он уверен, что в сессионном зале достаточно голосов для его принятия.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Спикер ВР таким образом прокомментировал вопрос о вероятности имплементации "формулы Штайнмайера" в этом законопроекте.

"Нет, туда ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, менять его никто не будет. Единственный вопрос, который меняется уже который год, и к сожалению, - это меняется год... Но больше дополнительных позиций в этот законопроект добавляться не будет", - сказал глава парламента.

Разумков уверен, что завтра закон примут за основу и в целом.

"Я уверен, что не все его будут поддерживать в зале Верховной рады, но, насколько я понимаю ситуацию, голосов для принятия этого законопроекта достаточно", - заявил глава ВР.

Напомним, Верховная рада на этой неделе рассмотрит закон о продлении особого статуса Донбасса. Рассмотрение должно состояться во вторник, 15 декабря.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин заявил, что Раде необходимо продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

В материале РБК-Украина "Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО" говорится, что изменения в закон об особом статусе ОРДЛО пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.

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