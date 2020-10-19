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Зеленский предложил привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций

Автор: Максим Зайченко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу представителей религиозных организаций. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.

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Об этом Зеленский сказал на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании ТКГ и высказался за их добавление к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу список из четырех категорий удерживаемых лиц. Из ОРДЛО информация не предоставлена.

Отметим, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решения ТКГ по Донбассу не несут политических обязательств для Украины.

Кроме этого, ранее в ОБСЕ заявили, что политика мешает работе группы по безопасности ТКГ.

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