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Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій

Автор: Максим Зайченко

Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу представників релігійних організацій. За його словами, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.

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Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, передає прес-служба Офісу президента.

"Володимир Зеленський подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ і висловився за їх додавання до роботи ТКГ в галузі гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста в місця тримання на тимчасово окупованих територіях тощо", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше українська сторона передала в Тристоронню контактну групу список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З ОРДЛО інформація не надана.

Зазначимо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення ТКГ по Донбасу не несуть політичних зобов'язань для України.

Крім цього, раніше в ОБСЄ заявили, що політика заважає роботі групи з безпеки ТКГ.

Прогноз погоди
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