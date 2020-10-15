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Украина передала в ТКГ списки пленных

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 00:44
Украина передала в ТКГ списки пленных Фото: освобождение пленных в конце 2019 (t/me/OP_UA)
Автор: Надежда Собенко

Украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий удерживаемых лиц. С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информация не предоставлена.

Об этом заявил координатор ОБСЕ в гуманитарной группе ТКГ Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Напомним, очередное заседание ТГК по Донбассу состоялось в режиме видеоконференции.

Во время заседания глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что политические вопросы, из-за которых заседания группы по безопасности являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в ее работе.

Как писало РБК-Украина, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что очередные переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна такая встреча в нормандском формате, за которой последует результат.

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