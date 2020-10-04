Решения ТКГ по Донбассу не несут политических обязательств для Украины, - Ермак

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе является консультационной площадкой. Принимаемые там решения не несут прямых политических обязательств для Украины.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что члены украинской делегации в ТКГ не получают директив, которые получают делегации, выезжающие на официальные переговоры, представляя Украину.

"Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, чтобы эти решения уже юридически и политически принимать", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что ключевыми людьми, которые сегодня формируют позицию украинской делегации, является Леонид Кравчук и его заместитель Алексей Резников.

Ермак также заявил, что не стоит переоценивать высказывания и какие-то промежуточные идеи, которые возникают в рамках консультаций в ТКГ.

Комментируя отстранение Витольда Фокина от работы в ТКГ, Ермак указал, что слова и заявления Фокина носили уже публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации.

Решение о возможном новом члене украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет принимать глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал, что такой вопрос даже не рассматривался.

Он также отметил, что решение о приглашении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным. Оно принималось с учетом его политического опыта.

Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина. После назначения Фокин начал делать провокационные заявления относительно ситуации на Донбассе. В частности, Фокин заявил, что не видит подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.

После этого Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ.

Увольнение Фокина поддерживал и Андрей Ємак, который по информации СМИ, и предлагал Зеленскому пригласить первого премьер-министра в ТКГ.