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Конституционный кризис: Зеленский просит помощи Венецианской комиссии

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 17:18
Конституционный кризис: Зеленский просит помощи Венецианской комиссии Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский попросил помощи у Венецианской комиссии в вопросе решения конституционного кризиса в Украине. Глава государства просит оценить состояние антикоррупционного законодательства после решения Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Украинская власть решительно настроена на ее решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - цитирует президента его пресс-служба.

Зеленский просит Венецианку предоставить заключение относительно принятия решения судьями КСУ об ответственности за недостоверное декларирование при наличии возможного конфликта интересов, а также о соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела, в частности, об обоснованности решения и соблюдения пределов конституционного представления.

Глава государства призвал Венецианскую комиссию рассмотреть его прошение по ускоренной процедуре из-за "насущной необходимости поиска сбалансированного решения" для выхода из конституционного кризиса.

Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование. Высший антикоррупционный суд уже начал закрывать уголовные производства по этой статье.

Как писало РБК-Украина, Зеленский предлагал парламенту уволить судей КСУ, однако Венецианская комиссия и GRECO выступили против этого.

После этого Зеленский попросил Венецианскую комиссию предоставить разъяснение, как можно избежать вреда антикоррупционной системе от решения КСУ.

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