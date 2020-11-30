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Венецианская комиссия примет решение по КСУ на следующей неделе

Новина українською → Страсбург, Понедельник 30 ноября 2020 15:33
Венецианская комиссия примет решение по КСУ на следующей неделе Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в Украине. Решение планируют принять на заседании 11 декабря.

Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии на 11 декабря, которая была опубликована на сайте Венецианской комиссии.

Комиссия планирует одобрить срочный общий вывод относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочный вывод по реформе Конституционного суда Украины.

Кроме того, Венецианская комиссия планирует провести обмен мнениями относительно предстоящих реформ с представителями Украины.

Ожидается, что рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский попросил Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование. Также Зеленский попросил оценить, придерживался ли КСУ всех требований, когда принимал свое решение.

Позже в Офисе президента заявляли, что Венецианская комиссия может дать заключение до 10 декабря.

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