Оккупанты превратили Крым в российскую военную базу, - МИД

Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум. С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова.

МИД напомнил о репрессиях в Крыму, в частности о преследованиях крымских татар. Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа (представительный орган крымскотатарского народа), а все его члены были объявлены вне закона.

"Россия также проводит усиленную милитаризацию Крыма. Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, преобразован в российскую военную базу, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

Украина просит международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.