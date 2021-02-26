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Оккупанты превратили Крым в российскую военную базу, - МИД

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 10:30
Оккупанты превратили Крым в российскую военную базу, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум. С начала оккупации Россия проводит преступную политику колонизации и ассимиляции полуострова.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

МИД напомнил о репрессиях в Крыму, в частности о преследованиях крымских татар. Еще в 2016 году Россия запретила Меджлис крымскотатарского народа (представительный орган крымскотатарского народа), а все его члены были объявлены вне закона.

"Россия также проводит усиленную милитаризацию Крыма. Полуостров, который до оккупации был известен как курортная зона Украины, преобразован в российскую военную базу, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств региона, среди которых страны НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

Украина просит международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.

Отметим, в материале РБК-Украина говорится о том, как сложилась судьба военных, которые пережили оккупацию Крыма.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук заявил, что риск открытой агрессии РФ против Украины существует всегда.

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