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Пора возвращаться домой: Зеленский обратился к жителям Крыма

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 11:24
Пора возвращаться домой: Зеленский обратился к жителям Крыма Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Крим був серцем України – сонячним, добрим і світлим. Сім років тому у нас його вирвали. Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити.

Posted by Володимир Зеленський on Friday, February 26, 2021

Зеленский заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым. Президент заявил о репрессиях на полуострове после аннексии.

"Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать", - заявил он.

Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.

"Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - заявил он.

Напомним, в МИД заявили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

В материале РБК-Украина говорится о том, как сложилась судьба военных, которые пережили оккупацию Крыма.

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