Пора возвращаться домой: Зеленский обратился к жителям Крыма

В День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

Об этом он заявил в своем видеообращении .

Крим був серцем України – сонячним, добрим і світлим. Сім років тому у нас його вирвали. Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити. Posted by Володимир Зеленський on Friday, February 26, 2021

Зеленский заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым. Президент заявил о репрессиях на полуострове после аннексии.

"Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать", - заявил он.

Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.

"Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - заявил он.