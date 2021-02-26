Пора возвращаться домой: Зеленский обратился к жителям Крыма
В День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
Крим був серцем України – сонячним, добрим і світлим. Сім років тому у нас його вирвали. Ми ніколи не забудемо того, хто це зробив, і ніколи не забудемо того, хто дозволив це зробити.Posted by Володимир Зеленський on Friday, February 26, 2021
Зеленский заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым. Президент заявил о репрессиях на полуострове после аннексии.
"Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать", - заявил он.
Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.
"Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - заявил он.
Напомним, в МИД заявили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.
МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.
В материале РБК-Украина говорится о том, как сложилась судьба военных, которые пережили оккупацию Крыма.