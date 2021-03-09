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Зеленский: найду формат для встречи с каждым отдельно, если не будет Нормандии

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. Однако в случае, если она не состоится, глава государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

Об этом он заявил в ходе интервью телеканалам после выступления на форуме "Украина 30".

"Готовится нормандская встреча. Она должна быть. Не будет встречи в нормандском формате - я найду формат, в котором встречусь с каждым из них по отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в конце января инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции стала украинская сторона. Это произошло в связи с пожаром в Харькове и выездом главы Офиса президента Андрея Ермака на место трагедии.

Как писало РБК-Украина, прошлая встреча советников в Берлине не принесла конкретных результатов. По крайней мере, ни одна из сторон не раскрыла деталей, ограничившись заявлением о том, что пройдет еще одна встреча.

После берлинской встречи президент Зеленский пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель на отсутствие прогресса в мирном урегулировании.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНормандский формат
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