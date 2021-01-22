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Нормандская встреча советников перенесена по просьбе Украины. Названа причина

Новина українською → Киев, Пятница 22 января 2021 15:16
Нормандская встреча советников перенесена по просьбе Украины. Названа причина Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции стала украинская сторона. Это связано с пожаром в Харькове и выездом главы Офиса президента Андрея Ермака на место трагедии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал его советник Михаил Подоляк.

"Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников", - отметил Подляк.

По его словам, из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть график Офиса, в том числе перенести запланированные на сегодня переговоры.

Отметим, ранее стало известно о том, что видеоконференция сегодня не состоится. Эту информацию РБК-Украина подтвердил источник, близкий к переговорам по Донбассу.

Напомним, вчера в Харькове произошел пожар в нелегальном доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

РБК-Украина стали известны некоторые детали трагедии.

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