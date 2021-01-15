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Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу

Новина українською → Киев, Пятница 15 января 2021 19:36
Зеленский пожаловался Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования на Донбассе. Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Глава государства проинформировал Меркель, что режим прекращения огня на Донбассе "в целом соблюдается, хотя и со сложностями". Зеленский сообщил о гибели украинского военного на этой неделе и ранении накануне разговора.

Однако, как отметил Зеленский, кроме перемирия, практически отсутствует прогресс в отношении других аспектов мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности парижского саммита "нормандской четверки".

Кроме того, стороны признали конструктивными недавние переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

"Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - добавили в ОП.

Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры советников "нормандской четверки" по Донбассу. По результатам переговоров советники решили встретиться снова.

Добавим, с начала 15 января пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушали перемирие на Донбассе.

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