ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский: найду формат для встречи с каждым отдельно, если не будет Нормандии

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 11:31
Зеленский: найду формат для встречи с каждым отдельно, если не будет Нормандии Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку нормандской встречи. Однако в случае, если она не состоится, глава государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.

Об этом он заявил в ходе интервью телеканалам после выступления на форуме "Украина 30".

"Готовится нормандская встреча. Она должна быть. Не будет встречи в нормандском формате - я найду формат, в котором встречусь с каждым из них по отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в конце января инициатором переноса нормандской встречи политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции стала украинская сторона. Это произошло в связи с пожаром в Харькове и выездом главы Офиса президента Андрея Ермака на место трагедии.

Как писало РБК-Украина, прошлая встреча советников в Берлине не принесла конкретных результатов. По крайней мере, ни одна из сторон не раскрыла деталей, ограничившись заявлением о том, что пройдет еще одна встреча.

После берлинской встречи президент Зеленский пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель на отсутствие прогресса в мирном урегулировании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Нормандский формат
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти