Зеленський: знайду формат для зустрічі з кожним окремо, якщо не буде Нормандії

Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку нормандської зустрічі. Однак у випадку, якщо вона не відбудеться, глава держави знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.

"Готується нормандська зустріч. Вона повинна бути. Не буде зустрічі в нормандському форматі - я знайду формат, в якому зустрінуся з кожним з них окремо. Відтерміновувати вирішення цього питання не вийде", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в кінці січня ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції стала українська сторона. Це сталося у зв'язку з пожежею в Харкові та виїздом глави Офісу президента Андрія Єрмака на місце трагедії.

Як писало РБК-Україна, минула зустріч радників в Берліні не принесла конкретних результатів. Принаймні жодна зі сторін не розкрила деталей, обмежившись заявою про те, що пройде ще одна зустріч.

Після берлінської зустрічі президент Зеленський поскаржився канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на відсутність прогресу в мирному врегулюванні.