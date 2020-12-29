Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.

Он опубликован в газете "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Напомним, парламент Украины продлил действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Отметим, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Кроме того, украинская делегации в Трехсторонней контактной группе прокомментировала продление особого статуса Донбасса. Считают это позитивным шагом.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон о продолении особого статуса Донбасса не будут менять перед голосованием.