ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 грудня 2020 09:49
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності Фото: військові (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності. Статус продовжили до 31 грудня 2021 року.

Він опублікований в газеті "Голос України".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, парламент України продовжив дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Зазначимо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.

Крім того, українська делегації в Тристоронньої контактній групі прокоментувала продовження особливого статусу Донбасу. Вважають це позитивним кроком.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про продовження особливого статусу Донбасу не мінятимуть перед голосуванням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас
NEWS
Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Закон про продовження особливого статусу Донбасу набув чинності
DAILY
Боязкі надії. За рахунок чого буде зростати світова економіка і що чекає Україну
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Боязкі надії. За рахунок чого буде зростати світова економіка і що чекає Україну