Для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство, - Слиденко

В антикоррупционных законах необходимо внести изменения в отдельные статьи, чтобы привести их в соответствие Конституции. Именно этого требуют решения Конституционного суда Украины.

Об этом на брифинге заявил судья КСУ Игорь Слиденко.

"366 статью в том виде, в котором она была, нельзя было применять и это подтверждает практика. За 2019 год были открыты 410 производств по ней, сразу закрыты - почти 360, остальные были закрыты "по дороге". Потому что состав преступления, определенный в ней, практически невозможно доказать в суде. Если из статьи не забрать два слова (намеренное неподание), то в суде ее применить невозможно", - рассказал Слиденко.

Также он высказался в адрес главы НАПК Александра Новикова, отметив, что в решениях Конституционного суда не было указаний к закрытию реестра электронных деклараций.

"Изменения, сделанные Конституционным судом, лечатся изменениями в законодательстве. Это три дня работы, ничего такого. То, что сделал господин Новиков с реестрами - это его выдумки для того, чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КСУ это никак не исходит. Если он не понимал, что делать - должен был обратиться в Конституционный суд для разъяснения", - подчеркнул судья.

Ранее КСУ в заявлении подчеркнул, что поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование. Однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления.

Также сегодня глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что суд еще не принял решение по поводу отдельных положений законов о е-декларировании. Нардепы просили проверить конституционность обязанности декларировать гражданского мужа или жену, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно.