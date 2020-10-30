ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

КСУ еще не принял решение по отдельным положениям законов о е-декларировании

Новина українською → Украина, Пятница 30 октября 2020 13:04
КСУ еще не принял решение по отдельным положениям законов о е-декларировании Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что суд еще не принял решение по поводу отдельных положений законов о е-декларировании. Нардепы просили проверить конституционность обязанности декларировать гражданского мужа или жену, несовершеннолетних детей, если они проживают с субъектом декларирования отдельно.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"В этом деле очень большой блок борьбы с коррупцией выделен в отдельное производство. Суд по нему решение еще не принимал... это не турборежим. Это часть, которая была очевидной для определенного количества судей", - сказал Тупицкий.

В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 нардепов по поводу соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение. Также на соответствие Основному закону просили проверить отдельные положения законов по е-декларированию, конфискации необоснованных активов, полномочий НАПК по мониторингу образа жизни чиновников.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года вступил в силу закон, которым восстановили уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Отметим, в конце июля прошлого года в Генпрокуратуре допускали, что руководство Окружного административного суда Киева могло оказывать давление на принятие решения Конституционным судом Украины по поводу закона о незаконном обогащении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины Декларации о доходах
NEWS
ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
Инна Собораредактор ленты новостей ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США