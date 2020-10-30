Для виконання рішень КСУ потрібно внести зміни в законодавство, - Сліденко

В антикорупційних законах необхідно внести зміни в окремі статті, щоб привести їх у відповідність до Конституції. Саме цього вимагають рішення Конституційного суду України.

Про це на брифінгу заявив суддя КСУ Сліденко Ігор.

"366 статтю в тому вигляді, в якому вона була, не можна було застосовувати і це підтверджує практика. За 2019 рік були відкриті 410 справ по ній, відразу закриті - майже 360, інші були закриті "по дорозі". Тому що склад злочину, визначений у ній, практично неможливо довести в суді. Якщо у статті не забрати два слова (умисне неподання), то в суді її застосувати неможливо", - розповів Сліденко.

Також він висловився на адресу голови НАПК Олександра Новікова, зазначивши, що в рішеннях Конституційного суду не було вказівок до закриття реєстру електронних декларацій.

"Зміни, зроблені Конституційним судом, лікуються змінами в законодавстві. Це три дні роботи, нічого такого. Те, що зробив пан Новіков з реєстрами - це його вигадки для того, щоб інспірувати ситуацію. З рішення КСУ це ніяк не виходить. Якщо він не розумів, що робити - повинен був звернутися до Конституційного суду для роз'яснення", - підкреслив суддя.

Раніше КСУ в заяві підкреслив, що підтримує введення відповідальності за недостовірне декларування. Однак антикорупційне законодавство повинно чітко визначати коло суб'єктів злочину.

Також сьогодні голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що суд ще не прийняв рішення з приводу окремих положень законів про е-декларуванні. Нардепи просили перевірити конституційність обов'язку декларувати цивільного чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, якщо вони проживають з суб'єктом декларування окремо.