Не хватило 22 голоса: Витренко снова не назначили министром энергетики

В четверг, 28 января, Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Как голосовали фракции

Всего соответствующий проект постановления поддержали 204 нардепа.

"Слуга народа" - 177 голосов

"Довіра" - 18 голосов

Внефракционные - 9 голосов.

При этом фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За майбутнє" не отдали ни одного голоса.

Кто такой Юрий Витренко

Юрий Витренко родился в Киеве в 1976 году. Окончил Киевский национальный экономический университет и Киевский институт международных отношений. Несколько лет учился за границей.

Он как коммерческий директор "Нафтогаза" отвечал, в том числе за газовые суды с Россией, которые завершились победой в Стокгольмском арбитраже и получением Украиной почти трех миллиардов долларов компенсации.

Ранее он работал в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и трижды приходил и уходил из "Нафтогаза".

Напомним, в декабре уже было голосование за назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики, но он не получил достаточное количество голосов.

За день до нового голосования вопрос назначения Витренко обсуждали на заседании фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что он намерен уйти с Минэнерго, если не станет министром.

У президента Владимира Зеленского говорили, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра, писало ранее РБК-Украина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявив, что на сегодня не стоит говорить о возможной смене правительства. Как и о кадровых перестановках.