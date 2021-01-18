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Шмыгаль о возможной смене Кабмина: не думаю, что стоит говорить об этом

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 12:55
Шмыгаль о возможной смене Кабмина: не думаю, что стоит говорить об этом Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что на сегодня не стоит говорить о возможной смене правительства. Как и о кадровых перестановках.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, говорить о смене правительства нужно будет "когда время придет", а на сегодня об этом "вести разговор некорректно".

"Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменения внутри правительства. Конечно, смена самого правительства - это прерогатива парламента и президента. Что касается замены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечении времени, все завершают свою каденцию на той или иной должности", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в "Слуге народа" заявили, что назначение Юрия Витренко министром энергетики может привести к перезагрузке правительства. В частности, его назначение рассматривается как испытательный срок перед премьерством.

До этого Шмыгаль называл некорректным увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

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