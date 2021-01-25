"Слуга народа" собирает голоса за назначение Витренко. Продолжат завтра

Фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания не дошла окончательного решения относительно назначения Юрия Витренко министром энергетики. Нардепы продолжат собирать голоса завтра.

Об этом РБК-Украина рассказал влиятельный источник в "Слуге народа".

Как рассказал собеседник агентства, голоса за назначение Витренко собирают путем подписей.

"Людей на фракции было не очень много. Утром продолжат сбор подписей. Надеются, что хватит голосов (для назначения - ред.)", - сказал источник.

Обновлено 21:47.

Еще один источник в СН рассказал РБК-Украина, что поддержать кандидатуру Витренко нардепов попросил президент Владимир Зеленский, который участвовал в заседании фракции.

Отметим, сейчас Витренко является исполняющим обязанности министра энергетики. Первый раз парламент не поддержал его назначение на должность министра.

Чтобы Витренко возглавил министерство, его назначили первым заместителем министра энергетики. Однако правительство планирует вновь подать кандидатуру Витренко на голосование Рады.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков, скорее всего, не поддержит назначение Витренко. Это назначение могут не поддержать и близкие к Разумкову народные депутаты.

Добавим, Витренко рассказал, что в случае очередного провала голосования за его назначение он уйдет из Министерства энергетики и будет заниматься бизнесом.